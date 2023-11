Equipe sul-mato-grossense disputa pódio na Copa de Beach Tennis

A equipe Sub18 da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul disputa amanhã (18), o jogo que pode dar o 3° ao time na Copa das Federações de Beach Tennis que acontece em Fortaleza.



As competições começaram na quarta-feira (15) e vão até sábado (18) e a equipe sul-mato-grossense está entre as 4 melhores na categoria Sub18 e disputa a semifinal com a equipe de São Paulo aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), com a derrota dos sul-mato-grossenses.

A equipe Sub18, cabeça de chave passou de bye a primeira rodada e foi direto para as oitavas de final, onde ganhou do Tocantins. Nas quartas de final os atletas bateram a Bahia, mas perderam para o São Paulo na semifinal, no entanto ainda disputa o pódio pelo 3°, mas os adversários ainda não estão definidos.Decisão será amanhã às 16h.

A Campo-grandense Maria Júlia, integrante da equipe Sub18, Luiza Mendonça de Três Lagoas, Gabriel Fernandes de Bonito e Leandro Vicentini de Dourados, estão em primeiro lugar no estado após o torneio da Federação de Tenis e Beach Tenis de MS.

Agora os quatro atletas, junto com os campo-grandenses Vincenzo Rodrigues e Natã Oliveira e a douradense Marina Armstrong, disputam o pódio da Copa das Federações de Beach Tennis.

Mato Grosso do Sul ainda compete nas oito categorias: Profissional; Amador A; Amador B; Amador C; Sub-14; Sub-18; +40 e +50.

O título de campeão geral é conquistado pela federação que apresentar melhor desempenho em todas as categorias, somando mais pontos. Até hoje, a Federação Gaúcha é a maior vencedora do evento, com três títulos (2016, 2018 e 2019), a Federação Paulista vem em seguida com dois (2017 e 2021) e o Paraná tem um (2022).

A competição recebe cerca de 1.400 atletas de todas as 27 federações filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também