FFMS convoca Assembleia para discutir destituição de Cezário

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) fez convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 14 de outubro, para discutir o julgamento administrativo do presidente afastado Francisco Cezário de Oliveira, alvo da Operação Cartão Vermelho, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Em parecer jurídico publicado no site da FFMS nesta quinta-feira (03), a diretoria da instituição apontou que, após ter acesso aos autos do processo da operação, que tramita na 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, vai colocar a permanência de Cezário em cheque.

"Cabe a esta parecerista analisar, neste momento, se estão presentes os requisitos estatutários necessários para constatação de que os atos praticados pelo gestor afastado podem ser enquadrados como atos de gestão irregular e temerária e se é admissível a abertura de processo de destituição do cargo", disse a convocação.

Cezário terá o direito a manifestação, resposta e à ampla defesa, podendo se pronunciar de forma oral durante a assembleia por até 30 minutos.

A Assembleia Geral Extraordinária será às 14h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), para apenas associados da FFMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também