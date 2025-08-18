Flamengo anuncia novo patrocinador master com maior contrato do futebol brasileiro

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18), por meio de suas redes sociais, a Betano como sua nova patrocinadora master. O contrato com a casa de apostas terá duração de três anos e quatro meses, com início previsto para setembro de 2025.

O acordo representará o maior patrocínio master do futebol brasileiro, ultrapassando a marca de R$ 250 milhões por temporada, além de incluir bonificações adicionais.

A decisão de buscar um novo parceiro veio após o encerramento da parceria com a PixBet, que ocorreu na semana passada. A diretoria do Flamengo decidiu não renovar o vínculo depois que a empresa deixou de cumprir com os pagamentos estipulados em contrato. Internamente, a PixBet reconheceu dificuldades no fluxo de caixa, o que inviabilizou uma possível renovação.

Apesar do contrato, firmado em 2024, prever término apenas no fim deste ano e contar com uma cláusula de renovação automática por mais dois anos — o que poderia render mais R$ 250 milhões ao clube —, a PixBet optou por não exercer essa opção. Com a saída, será encerrada também a operação da FlaBet, plataforma de apostas vinculada ao Flamengo dentro da PixBet. Caso a renovação tivesse ocorrido, o clube receberia ainda um bônus de R$ 50 milhões.

O novo acordo com a Betano abrange o futebol profissional masculino e feminino, as modalidades olímpicas e também a FlamengoTV.

