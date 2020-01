Flamengo busca negociação pelo volante Thiago Maia

Marya Eduarda Lobo, com informações do Globo Esporte

Depois de acertar a contratação de Michael, o Flamengo segue forte para reforçar ainda mais o elenco. A negociação pelo volante Thiago Maia teve avanço, mas a dupla dinâmica de dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel ainda terá que exercitar o poder de convencimento para ter mais um desfecho positivo para o clube.

O Lille pagou 14 milhões de euros para tirar Thiago Maia do Santos e deseja recuperar o investimento, mas a ideia do Flamengo é contratar o volante por empréstimo de um ano, com o valor dos direitos econômicos fixado.

O técnico da equipe, Christophe Galtier, não vê o jogador como titular. Nos últimos dez jogos da equipe, ele só atuou em cinco - apenas uma vez desde o início, na partida contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões.

O Flamengo já anunciou o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique. O Goiás confirmou a venda de Michael, que será anunciado como reforço rubro-negro após a realização dos exames.

Deixe seu Comentário

Leia Também