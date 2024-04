Flamengo e São Paulo duelam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sarah Chaves, com informações do GE e Agência Brasil

A disputa entre São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro acontece nesta quarta-feira (17), a partir das 20h30 (horário de MS), no estádio Maracanã no rio de Janeiro, na casa do rubro-negro.

Para o compromisso desta quarta o Flamengo não poderá contar Gabigol, suspenso por tentativa de fraude do exame antidoping e com o lateral-esquerdo Viña, que sofreu uma concussão no confronto com o Atlético-GO que foi derrotado pelos cariocas na estreia do Campeonato.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Tite fez questão de valorizar os pontos conquistados: “O jogo foi muito emocionante. E volto a dizer, os mesmos três pontos que disputamos aqui são os mesmos três pontos que vão dizer onde estaremos no fim do campeonato: briga pelo título, vaga na Libertadores. Esta foi a primeira de 38 decisões”.

Já o São Paulo chega muito pressionado, em especial após a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, em pleno Morumbi, na estreia do Brasileiro. Ficam for da partida James Rodríguez, Lucas, Rafinha, Luiz Gustavo e Wellington Rato.

O técnico Thiago Carpini admite a chateação do torcedor do Tricolor com o momento negativo: “Seguimos trabalhando, com paciência. Por mais que seja difícil no momento, temos de trabalhar, evoluir, ver o que temos de melhor no próximo jogo, vendo o aspecto físico. A chateação do torcedor é a nossa”.

Transmissão

O torcedor pode assistir ao jogo na Globo e Premiere, além de poder acompanhar na Rádio Nacional com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Waldir Luiz.

