Após o fim da partida entre Botafogo x Campinense, válida pela 9ª rodada do Campeonato Paraibano, que aconteceu na última quarta-feira (20), uma cena chamou a atenção. A sensibilidade do goleiro Coradin, do clube de Campina Grande, viralizou nas redes sociais. A imagem mostra o repórter Rogério Roque, da Rede Primeiro Minuto, entrevistando o arqueiro, e ele de joelhos.

A entrevista ocorreu no de fim de jogo, o goleiro se ajoelhou para ouvir a pergunta de Roque, que é deficiente físico. O fotógrafo Alênio Júnior registrou o momento.

"A atitude do goleiro do Campinense, o Coradin, me surpreendeu pelo fato de facilitar a entrevista. Até porque ele é um goleiro alto, e ele teve essa gentileza de se ajoelhar para poder facilitar a minha entrevista. Agradeço demais a ele por isso, por facilitar o meu trabalho", comentou Rogério Roque.

O goleiro afirmou que se sentiu na obrigação de ser humilde e abaixar para que Rogério realizasse o trabalho dele. "A minha família me ensinou, desde pequeno, a ser humilde, a não pisar em ninguém, não criticar ninguém, a não querer ser melhor que ninguém. E isso já vem da minha índole. Foi uma atitude simples minha", ressaltou Coradin.

