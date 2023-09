Grupo leva aulas de artes marciais gratuitas aos bairros da Capital

Com o intuito de levar a pratica de atividades e artes marciais para a população mais afastadas das regiões centrais, o grupo beneficente Esquadrão da Juventude abre inscrições para aulas gratuitas de treino funcional, karatê, Judô e Muay Thay.



Os bairros contemplados serão, Tijuca, Los Angeles, Jacy, Piratininga, Coophavilla e regiões. As aulas serão aplicadas por técnicos e especialistas. Os interessados poderão escolher entre duas turmas, de acordo com seus horários e conveniências.

As inscrições e maiores informações podem ser sanadas pelo telefone (67) 9 99269-4214. Veja um pouco sobre cada aula.



Funcional:

O treinamento funcional tem como base os movimentos naturais do ser humano. Seus praticantes ganham força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade.



Ele tira a pessoa dos movimentos mecânicos e eixos definidos ou isolados, como acontece na musculação. Por isso, virou uma alternativa para quem estava cansado dos exercícios mais tradicionais na academia.



Muay Thay:

Por ser uma atividade que trabalha o corpo todo, o muay thai traz diversos benefícios para a saúde, além de desafiar quem o pratica a enfrentar suas limitações físicas e mentais.



Karatê:

O Karatê é bom para o coração, fortalece ossos e músculos, cria resistência, desenvolve coordenação motora e visual, e torna o organismo menos suscetível a ferimentos e doenças. Mentalmente, o Karatê ajuda a desenvolver paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como a concentração e foco.



Judô:

Por meio de técnicas de autodefesa, o aluno aprimora o equilíbrio corporal, aprende a utilizar-se da disciplina e do respeito nas ações e reações, desenvolve a segurança e a autoconfiança. Aprende, ainda, a lidar com suas limitações e a controlar suas emoções.





JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também