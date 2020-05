Handebol é a nova videoaula disponível para manter treinos em casa

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A videoaula de handebol é mais uma modalidade que está sendo feita em casa neste momento de pandemia da COVID-19, por meio das gravações com professores da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), postado no site exercício saudável, gratuito para toda a população.

Os agentes de esporte e lazer da Funesp, seguem os treinos online e essa semana a videoaula foi na modalidade de handebol. As aulas gravadas continuam acontecendo em virtude do fechamento dos parques neste momento de distanciamento social. No vídeo, o professor Jonathan Mosciaro orienta os participantes da oficina que acontecia no Parque Ayrton Senna nos movimentos e séries para melhorar os passes com a mão.

A prática de exercícios físicos proporciona qualidade de vida, melhora da saúde, perda de peso, além de auxiliar na saúde mental, principalmente neste tempo de pandemia, onde as pessoas estão mais em casa.

Sabendo da importância das oficinas para os campo-grandenses, a Funesp mantém as publicações dos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, além da cartilha orientativa e das lives dos professores. Ao todo já são mais de 66 vídeos e 19 modalidades individuais.

Em Campo Grande, antes das ações de combate ao contágio, a modalidade de Handebol também era realizada nos Jogos Escolares e Jogos Abertos, além de ser uma oficina fixa no Parque Ayrton Senna que acontece desde agosto de 2019 e movimenta mais de 600 crianças e adultos por mês. Além das videoaulas que ficam no site, o professor tem enviado atividades aos participantes das oficinas seguindo o planejamento de aula montando uma sequencia de exercícios semanais como passe e recepção, arremesso na parede e o desafio de não deixar a bola cair.

Sobre o Handebol

É um jogo em que duas equipes, cada qual com sete jogadores, procuram, por meio de uma série de passes com a mão, fazer entrar a bola no gol do adversário, defendido pelo goleiro, único jogador com permissão para usar os pés, se assemelha ao futebol, mais é jogado somente com as mãos.

