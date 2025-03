IFAB altera regras do futebol para reduzir "cera" de goleiros

A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, anunciou neste sábado (1º) mudanças importantes que serão implementadas a partir de 2025. As alterações visam reduzir a perda de tempo durante os jogos e melhorar a relação entre jogadores e arbitragem.

A principal mudança envolve a regra 12.2, que trata da retenção de bola pelos goleiros. A partir de 1º de julho de 2025, os goleiros só poderão segurar a bola por um máximo de oito segundos. O árbitro terá que fazer um sinal com as mãos quando faltarem cinco segundos para que ela seja solta.

Caso o goleiro ultrapasse esse limite, sua equipe será punida com um escanteio para o adversário. Antes, o limite era de seis segundos, com punição de tiro livre indireto, regra que raramente era aplicada pelos árbitros.

Além disso, a IFAB também oficializou uma nova norma, a regra 3.10, que determina que apenas os capitães das equipes poderão reclamar com a arbitragem durante as partidas. Qualquer outro jogador que se dirigir ao árbitro para questionamentos poderá ser punido com cartão.

O objetivo da mudança é coibir reclamações excessivas e garantir maior respeito à equipe de arbitragem.

As novas regras entram em vigor oficialmente em julho, mas já serão aplicadas no Mundial de Clubes da FIFA, que começa no dia 14 de junho de 2025. Ligas nacionais e internacionais poderão adotar as medidas antes desse prazo, caso desejem.

Outras alterações também foram aprovadas, incluindo mudanças na regra 8.2, sobre bola ao chão, e na regra 9.2, referente a quando a bola está em jogo. A IFAB ainda anunciou diretrizes para árbitros assistentes e possíveis anúncios de decisões do VAR.

