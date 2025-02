João Fonseca abre confronto da Copa Davis contra número 15 do ranking

O Brasil e a França estão prontos para um confronto decisivo neste fim de semana, na França, válido pela Copa Davis.

A competição, que é considerada a Copa do Mundo de tênis masculino, tem início neste sábado (1º) e promete ser um desafio importante para ambas as seleções, com a equipe vencedora garantindo uma vaga nas oitavas de final.

O primeiro duelo brasileiro será protagonizado por João Fonseca, atual número 99 do ranking mundial, que enfrentará Ugo Humbert, 15º do mundo.

Além de Fonseca, o Brasil contará com Thiago Wild (76º), que terá pela frente o francês Arthur Fils, 19º no ranking, em mais uma disputa intensa.

No domingo (2), os confrontos de simples serão invertidos, com os brasileiros enfrentando seus adversários em uma nova rodada. Também está programada uma partida de duplas.

O time brasileiro será formado ainda pelos tenistas Matheus Pucinelli (302º), Rafael Matos (38º) e Marcelo Melo (39º), que compõem o time de duplas.

A equipe francesa, por sua vez, será representada por Ugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard (30º) e Pierre-Hugues Herbert (179º), todos jogadores de grande destaque no cenário mundial.

Este será o sexto confronto entre as duas seleções na Copa Davis. Nos embates anteriores, os brasileiros venceram duas vezes, enquanto os franceses saíram vitoriosos em três oportunidades.

O último encontro ocorreu em 2000, quando o Brasil derrotou a França por 4 a 1, em Florianópolis, com grandes atuações de Guga, Fernando Meligeni, Jaime Oncins e Francisco Costa.

