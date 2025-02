João Fonseca é o 13º do mundo na corrida para ATP Finals

Aos 18 anos, o tenista brasileiro João Fonseca segue brilhando no circuito profissional e já aparece como um forte candidato à disputa do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada em novembro, em Turim, na Itália.

Com uma campanha consistente, o jovem atleta ocupa a 13ª posição na "Corrida para Turim", ranking que contabiliza apenas os pontos conquistados em 2025. Até o momento, ele soma 477 pontos.

A posição de Fonseca na temporada se deve às suas recentes conquistas. Recentemente, o brasileiro levantou o título do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, um dos maiores feitos de sua carreira até agora.

Além disso, começou o ano triunfando no Challenger de Camberra, na Austrália, avançou até a segunda rodada do Aberto da Austrália e também participou do torneio de Lyon, na França.

No ranking tradicional da ATP, que leva em conta os resultados das últimas 52 semanas, Fonseca ocupa a 68ª posição. Isso se explica pelo fato de que, em 2024, ele ainda iniciava sua trajetória entre os profissionais e não havia acumulado tantos pontos.

No entanto, com o desempenho expressivo deste início de temporada, o jovem tem boas perspectivas para subir ainda mais no ranking mundial.

A liderança da "Corrida para Turim" está nas mãos do italiano Jannik Sinner, que já acumula 2000 pontos após a conquista do título do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano.

