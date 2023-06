Amistoso "Amigos Contra A Fome", com Éder Militão, é cancelado

A organização do amistoso "Amigos Contra A Fome", agendado para acontecer na próxima terça-feira (27) no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, que contaria com a presença do zagueiro Éder Militão, acabou de anunciar que o evento foi oficialmente cancelado.

Em nota, o realizador do amistoso, Lilica Eventos, informou que o jogo não estará mais acontecendo após perceberem que, por motivos de agenda, Éder Militão não conseguiria estar chegando até a Capital “em tempo hábil para realização do evento, com toda tranquilidade e atenção que gostaríamos de presentear os fãs”.

“Mas, como exigência ligada ao nome do grande atleta e todos os amigos e parceiros envolvidos, decidimos assim, por não apresentarmos da forma exata que pretendíamos todos os requisitos de comodidade, conforto, segurança e entretenimento pelo cancelamento”, disse o organizador.

O sonho de ver o craque da seleção em solo campo-grandense, no entanto, ainda não chegou ao fim, já que foi informado que a organização do evento trabalha para encontrar uma nova data para a realização do jogo.

