MS tem a primeira pista de atletismo com padrão internacional

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad vistoriaram nesta sexta-feira (24) a reforma do Guanandizão e a primeira pista de atletismo de padrão internacional de Mato Grosso do Sul, no Parque Ayrton Senna.

As duas obras já estão 90% concluídas e serão entregues no próximo dia 3. Assim permitindo a realização de eventos que não chegam ao Estado por falta de estrutura. Por exemplo, a Liga das Nações de Vôlei, evento internacional, que agora sediará uma de suas etapas no Guanandizão no meio deste ano.

Em sua fala, o prefeito falou sobre as condições que os parques estavam. “Quando assumimos a administração, os nossos parques estavam todos interditados pelo Ministério Público e Corpo de Bombeiros e uma das primeiras ações da nossa gestão foi solucionar essas questões e, hoje, estamos deixando tudo pronto para recepcionar o mundo, o Brasil e os campo-grandenses nos finais de semana e em todos os dias nos quais eles serão usados como palco esportivo”.

O governador ressaltou a importância das parcerias dos governos estadual e municipal para acelerar os resultados. “A gente fica muito contente em restabelecer o Guanandizão, que estava interditado e ficou cinco anos fechado. Foi através da parceria entre governo e prefeitura que estamos devolvendo a Campo Grande e a sociedade do Estado esse local e trazendo um dos maiores eventos esportivos que é a Liga das Nações no mês de junho. Juntos podemos fazer muito mais! É a parceria que dá certo!”.

Parque Ayrton Senna

O Parque Ayrton Senna, que tem um público médio de 1,8 mil por dia, podendo dobrar nos finais de semana, recebeu um investimento de R$ 899.947,02 para reforma do ginásio e R$ 8,5 milhões para a construção da Pista de Atletismo.

