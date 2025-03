Medalhista olímpica, Rebeca Andrade é indicada ao Oscar do Esporte

O Prêmio Laureus indicou a ginasta brasileira, Rebeca Andrade ao 'Oscar do Esporte', na categoria 'Retorno do Ano', ao lado de outros cinco atletas. Os concorrentes foram anunciados na manhã desta segunda-feira (3).

Os vencedores serão escolhidos por 69 lendas esportivas que fazem parte da Academia de Esportes Laureus World. O prêmio será entregue no dia 21 de abril durante uma cerimônia em Madri, Espanha.

“Com um histórico de lesões no ligamento cruzado anterior, [Rebeca] Andrade sofreu vários contratempos em sua carreira, forçando-a a pensar desistir da ginástica. A brilhante brasileira havia conquistado uma medalha de ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, mas mal competiu em 2024 e havia preocupações se ela chegaria a Paris [Jogos Olímpicos]. No entanto, sua resiliência e determinação valeram a pena e ela ganhou ouro no solo, prata no individual geral e salto, e bronze no evento por equipes. Tendo conquistado um total de seis medalhas olímpicas e nove no Campeonato Mundial, ela é a ginasta brasileira e latino-americana mais condecorada de todas”, afirmam os organizadores do Prêmio Laureus.

A brasileira concorre com o nadador norte-americano Caeleb Dressel, com a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, com o piloto de MotoGP espanhol Marc Márquez, com o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmus.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também