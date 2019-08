Messi é suspenso por três meses após declarações sobre a Copa América

Rauster Campitelli, com informações do Uol

Lionel Messi será suspenso por três meses de partidas oficiais e amistosos pela seleção argentina. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2) pela Conmebol. A punição ocorre após declarações do jogador de que a Copa América de 2019 estava armada para o Brasil vencer. Messi ainda foi multado em US$ 50 mil (R$ 194,3 mil). Com a decisão, ele ficará de fora das últimas partidas oficiais da seleção argentina no ano.

Em nota, a entidade máxima do futebol sul-americano anunciou que Messi tem sete dias para recorrer da decisão. Após a disputa de terceiro lugar contra o Chile, da Copa América, em que foi expulso, Messi não recebeu a medalha de bronze. Na zona mista, ele desabafou e disse acreditar em armação para que o Brasil conquistasse a competição.

"A corrupção e os juízes não deixaram as pessoas aproveitarem, e o futebol foi arruinado. Lamentavelmente, acho que está armado para o Brasil", disse ele na época. As declarações de Messi caíram mal e o argentino recuou. De acordo com o jornal "Clarín", no fim do mês passado o atacante enviou um pedido de desculpas à Conmebol pelas declarações.

Deixe seu Comentário

Leia Também