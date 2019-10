Na capital, Muricy crava Flamengo como campeão do Brasileirão

O ex-treinador do São Paulo e de vários outros times do país, Muricy Ramalho, esteve em Campo Grande e apresentou, na úlitma sexta-feira (18), um stand up intitulado como “Aqui é Trabalho e Muita Resenha”, com o ex-jogador e agora comentarista Denilson Show. Em uma coletiva de imprensa, o técnico já aposentado aproveitou para falar sobre o futebol brasileiro, além de cravar quem será o campeão do Brasileirão deste ano.

No papo esportivo, à imprensa, Muricy falou sobre o Campeonato Brasileiro. Para ele, o Flamengo não vai ficar apenas no “cheirinho” e será o campeão deste ano. O Rubro Negro segue firme na liderança da competição, seguido pelo Palmeiras logo à frente do Santos.

Além de dar seus palpites na competição nacional, ele também aproveitou para falar do antigo clube que treinou durante os anos de 2006 a 2008, o São Paulo, e conquistou pelo clube três campeonatos Brasileirão, já no formato de pontos corridos. Ele destacou o trabalho de Rogério Ceni, hoje treinador, mas que já foi goleiro do Tricolor Paulista. “Ceni começou como vários técnicos brasileiros estão começando, de cima para baixo”, analisou.

“Quando você começa de cima, acaba não tendo experiência para isso, você tem estudo. O Rogério é um cara muito inteligente, criterioso demais, só não tem uma coisa que é super importante a um treinador, a prática, a experiência. Mesmo assim, ele tem todo o perfil para ser um dos grandes treinadores do país”, acrescentou.

Sobre a troca de times em menos de um mês, quando Ceni deixou o Fortaleza, foi para o Cruzeiro e depois retornou para o time cearense, Muricy afirmou que não concorda com a atitude do colega. “Ainda somos do tempo que o profissional tem que ficar no clube e cumprir com seu contrato. Mesmo porque, cumprindo o contrato, ele sinaliza para o mercado que é uma pessoa confiável”, disparou.

Muricy analisa que a escolha de Ceni não foi boa. “Entrou em um time que não estava bem politicamente, com problemas financeiros, de gestão, e, quando é assim, com certeza não daria certo”, considerou.

Na oportunidade, o ex-treinador também falou sobre a atual situação do São Paulo e associou o desempenho regular do time com a “disputa política” que acontece internamente na diretoria do clube. “Quando se envolve política no futebol é complicado, essa é a dificuldade que o São Paulo tem. Brigas de grupos, o clube nunca foi assim”, recordou. Muricy disse ainda que o elenco do time paulista é bom, mas que muito dinheiro foi desperdiçado.

