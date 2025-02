'NeyDay': Procura por camisas do Santos dispara em Campo Grande após anúncio de Neymar

O anúncio do retorno de Neymar ao Santos foi feito no dia 28 de janeiro e gerou um aumento significativo na busca por camisas do clube, segundo comerciantes do setor esportivo em Campo Grande.

O jogador foi apresentado aos torcedores santistas na última sexta-feira (31), e a reestreia do craque será nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, às 20h35 (horário de Mato Grosso do Sul), pelo Campeonato Paulista, bem no dia do seu aniversário de 33 anos.

Com isso, lojas especializadas já registram uma alta na demanda, pois até quem não torce para o Santos está comprando a camisa 10 do clube, de preferência com o nome de Neymar. Vale ressaltar que os jovens na faixa dos 20 anos são os que mais estão procurando.

Manoel Paulino, responsável pela Paulo Sports, loja localizada na Rua 15 de Novembro, nº 53, destacou que a procura cresceu em torno de 20% desde a oficialização do retorno do craque. "Até quem não é torcedor do Santos está comprando por causa do Neymar. Tudo que põe 'Neymar' vende", afirmou.

Rodrigo Soares, vendedor da unidade da loja Planeta Esportes, na Rua Sete de Setembro, nº 592, também confirmou o aumento expressivo na procura. "Agora, com o anúncio do Neymar, a busca está muito alta. Já tem gente ligando e vindo até a loja para perguntar se a camisa com o nome dele já chegou", disse.

De acordo com Rodrigo, a nova remessa de camisas, já personalizadas com nome e número do jogador, deve chegar em cerca de 20 dias, com preço estimado em R$ 350 para os modelos oficiais.

