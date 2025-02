Neymar é regularizado e pode reestrear pelo Santos

Neymar está oficialmente apto a jogar pelo Santos no Campeonato Paulista. O craque brasileiro foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está inscrito pelo Peixe para a disputa do estadual.

Com isso, a expectativa é que Neymar reestreie pelo clube nesta quarta-feira (5), às 20h35 (horário de Mato Grosso do Sul), na Vila Belmiro, contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Paulistão.

Mesmo regularizado, Neymar ainda não deve começar jogando. A tendência é que ele fique no banco e entre no segundo tempo para atuar por aproximadamente 30 minutos, para ganhar ritmo de jogo.

O ídolo santista iniciou os trabalhos com o elenco do Santos na última segunda-feira (3), treinando ao lado dos jogadores reservas.

