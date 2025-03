No dÃ©rbi espanhol, Real Madrid quer carimbar vaga nas quartas da Champions

Após vencer o jogo de ida das oitavas de finais da Liga dos Campeões, o Real Madrid volta a campo para decidir o duelo contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (12), no dérbi espanhol. Além desse jogo, há mais três duelos previstos na rodada.

O time de Carlo Ancelotti conta com o resultado positivo de 2 a 1 feito em seus domínios e joga pelo empate para avançar as quartas de finais. Já o Atlético de Madrid, precisa de uma vitória simples para forçar prorrogação ou pênaltis, ou vencer por mais de dois gols de diferença para avançar sem sustos.

Antes desse duelo, Lille e Borussia Dortmund se enfrentam. Os times empataram por 1 a 1 na partida de ida e agora quem vencer, avança e encara o Barcelona na próxima fase da competição.

No mesmo horário do clássico espanhol terão mais dois jogos. Aston Villa e Club Brugge decidem o duelo pela vaga, com os ingleses tendo favoritismo no confronto, após vencerem por 3 a 1 o primeiro jogo, podendo perder por até um gol de diferença. O Brugge precisa de 3 gols de diferença para avançar direto.

Também na Inglaterra, o Arsenal joga "apenas para cumprir tabela", pois no primeiro jogo contra o PSV, aplicou uma goleada histórica de 7 a 1. Os holandeses para conseguir a classificação, precisaria fazer um placar de 7 a 0 para garantir a vaga sem precisar de pênaltis ou prorrogação.

Confira os jogos e os horários em Mato Grosso do Sul:

13h45 - Lille x Borussia Dortmund

16h00 - Atlético de Madrid x Real Madrid

16h00 - Arsenal x PSV

16h00 - Aston Villa x Club Brugge

