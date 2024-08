Olimpíadas: Mulheres conquistaram 9 das 13 medalhas do Brasil nos Jogos de Paris

Apesar da primeira medalha brasileira ter vindo com Willian Limado judô no domingo (28/07), no mesmo dia, Larissa Pimentel abriu a vitória para as mulheres com um bronze no mesmo esporte.

A judoca foi treinada pela campeã olímpica nos Jogos Londres 2012, Sarah Menezes. Mas as mulheres não pararam por ai, vindo a ganhar outras oito medalhas, somando 9 conquistadas na competição, frente as 3 dos homens. Outro pódio foi arrematado por uma equipe mista do judô.

As medalhas mais importantes da competição, o tão almejado ouro, também veio com duas mulheres, Rebeca Andrade na ginástica artística e Beatriz Souza no judô.

Três pratas vieram de Rebeca Andrade no Individual geral e no salto da ginástica e da Titiana Weston-Webb no surfe. Já o bronze foi conquistado na ginástica artística por equipes, no boxe com Baeatriz Ferreira, no skate com Rayssa Leal e no judô de Larissa Pimentel.

Nesta edição, pela primeira vez as mulheres são maioria na delegação brasileira (55%), com 153 atletas. Em Tóquio, por exemplo, o percentual era de 47%.



Esta também é a primeira edição que contará com igualdade de gênero em relação ao número de atletas participantes, conforme determinação do Comitê Olímpico Internacional (COI), delimitando 5.250 mil vagas para mulheres e 5.250 para homens.



Uma reparação histórica ao fato de que, mesmo os Jogos Olímpicos tendo surgido na Grécia antiga, na cidade de Olímpia, por volta de 776 a.C, apenas nas Olimpíadas de 1900, em Paris, as mulheres puderam participar das competições, mas não ganhavam medalhas iguais aos homens, apenas um certificado de participação.



