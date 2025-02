Poliesportivo Vila Almeida abriu as inscrições para modalidades esportivas gratuitas; confira

O Centro Poliesportivo Vila Almeida, administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), está com inscrições abertas para aulas de basquete, futsal, voleibol e outras modalidades.

O espaço, que recebeu o nome de Mamede Assem José em homenagem ao pioneiro da região do Santo Amaro, tem recebido atletas de diferentes idades e modalidades desde 2019.

O Poliesportivo oferece diversas atividades gratuitas como: futsal, futebol em quadra de grama sintética, feminino e masculino, basquete, voleibol, funcional, ginástica para melhor idade, ciclismo e treinamento de goleiro. E também as atividades paralímpicas: arco e flecha, futebol 7 PC, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas.

As idades são variadas, crianças, adolescentes e pessoas idosas podem participar. As inscrições para 2025 estão abertas e as matrículas podem ser feitas diretamente no Centro Esportivo, de terça a sexta-feira das 7h30 às 17 horas, que está localizado na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, nº 1890.

Quadro de atividades esportivas - Poliesportivo Vila Almeida

FUTSAL

Dias: quarta, quinta e sexta-feira

Idade: 10 a 15

Horário: 8h às 10h

FUTEBOL FEMININO

Dias: terça e quinta-feira

Idade: 10 a 15

Horário: 16h às 17h

FUTEBOL MASCULINO

Dias: terça e sexta-feira

Idade: 7 a 10 anos

Horário: 8h às 10h

FUTEBOL MASCULINO

Dias: terça, quarta e sexta

Idade: 7 a 10 anos

Horário: 8h às 10h

BASQUETE

Dias: terça e quinta-feira

Idade: acima de 7 anos

Horários: 10h às 11h e 15h às 17h



VOLEIBOL

Dias: quarta e sexta-feira

Idade: acima de 7 anos

Horários: 14h às 16h

FUNCIONAL

Dias: terça, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 16 anos

Horários: 7h às 8h



GINÁSTICA MELHOR IDADE

Dias: segunda, quarta e sexta-feira

Idade: acima de 60 anos

Horário: 8h às 9h



CICLISMO

Dias: terça, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horário: 15h às 17h30

CICLISMO

Dias: sábado

Idade: acima de 6 anos

Horário: 8h às 11h

TREINAMENTO DE GOLEIRO

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horários: 8h às 10h

TREINAMENTO DE GOLEIRO

Dias: quarta e sexta-feira

Idade: acima de 6 anos

Horários: 16h às 18h



ARCO E FLECHA PARALÍMPICO

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima dos 12 anos

Horário: 14h30 às 17h30

ARCO E FLECHA PARALÍMPICO

Dias: sábado

Idade: acima de 12 anos

Horário: 19h às 10h30



FUTEBOL 7 PC

Dias: quarta, quinta e sexta-feira

Idade: acima de 8 anos

Horários: 8h às 10h

BOCHA PARALÍMPICA

Dias: quarta e quinta-feira

Idade: acima de 12 anos

Horários: 8h às 10h

BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS

Dias: segunda, quarta e sexta-feira

Idade: acima de 12 anos

Horários: 19h às 21h

