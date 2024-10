'Movimenta CG - Outubro Rosa' acontecerá nesta quinta-feira no Estrela do Sul

Acontece nesta quinta-feira (17), o 'Circuito Movimenta CG - Estrela do Sul', em Campo Grande. O evento será repleto de atividades para a comunidade, com o tema Outubro Rosa – que busca conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama. A ação acontecerá na Praça Prof. José Barbosa Rodrigues, a partir das 18h, no Conjunto Estrela do Sul.

A Funesp (Fundação Municipal do Esporte) espera a participação de cerca de 300 pessoas. A ação contará com profissionais que realizam sessão de alongamento, aulas de ritmos, zumba, fitdance e ritbox.

Outras ações

Além das atividades físicas com programação musical e de movimentos, o Balcão de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) estará presente na ação, com oferta de emprego para aqueles que buscam novas oportunidades ou desejam mudar de área no mercado de trabalho.

Serviço

Circuito Movimenta CG - Estrela do Sul;

Praça Prof. José Barbosa Rodrigues;

Rua Macunaíma com a Rua Buterfly - Conjunto Estrela do Sul;

A partir das 18h.

