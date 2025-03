Quem pega quem? Divulgada tabela da segunda fase do Estadual Sul-mato-grossense

O estadual sul-mato-grossense já tem os jogos definidos e a tabela para as próxima fase da competição. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (3) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

FC Pantanal e Ivinhema são os únicos times que foram direto para a semifinal, devido à campanha na primeira fase. Os outros classificados foram: DAC, Águia Negra, Operário e Costa Rica.

Com a definição dos grupos ocorrendo no domingo, os jogos já foram marcados para o meio desta semana, mais precisamente nesta quarta-feira (5), onde DAC e Águia Negra se enfrentam em Rio Brilhante, às 19h30.

O jogo da volta entre eles, está marcado para o domingo (9), às 15h30, no Estádio Douradão, em Dourados. Quem avançar desse duelo, encara o Ivinhema na semifinal, que garantiu classificação antecipada.

Já pelo outro lado da chave, Operário e Costa Rica vão lutar por uma vaga na semifinal - o FC Pantanal também garantiu a classificação antecipada e aguarda o adversário na semi.

Operário e Costa Rica duelam primeiramente na quarta, às 19h, no Estádio Laertão, em Costa Rica, enquanto o jogo da volta ficou para o domingo (9), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

