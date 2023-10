Quem vai para final? Internacional e Fluminense duelam pela Libertadores

Que um time brasileiro está garantido na final da Copa Libertadores, isso todo mundo já sabia. Mas nesta quarta-feira (4), ocorre a decisão de quem representará o país: Internacional e Fluminense, que empataram no jogo de ida e o duelo derradeiro acontece no Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

Com o resultado de 2 a 2 na partida de ida das semifinais, quem vencer passa à final. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

O Internacional chega com a vantagem de disputar a partida decisiva diante em casa e os colorados estão confiantes. Para esta partida o técnico argentino Eduardo Coudet deve repetir a equipe que entrou em campo na ida, com: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia.

Do outro lado do gramado estará um Fluminense que mostrou poder de reação na partida de ida, pois buscou o empate mesmo estando com um jogador a menos.

Sem poder contar com o lateral-direito Samuel Xavier, expulso no jogo de ida, Diniz deve escalar Guga na posição. Outro desfalque do Tricolor é o zagueiro David Braz, que sequer foi relacionado por conta de uma entorse no joelho. O Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander (John Kennedy) e Ganso; Keno, Arias e Cano.

O confronto acontece às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

