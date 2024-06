Sede do Corinthians é invadida por torcedores revoltados pela posição no Brasileirão

Mais uma vez, torcedores do Corinthians invadiram o Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava e a sede social no Parque São Jorge nesta quinta-feira (27), um dia depois do empate por 1 a 1 do clube com o Cuiabá, na Neo Química Arena.

Os torcedores foram protestar contra o time, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. No Parque São Jorge, o grupo conseguiu chegar até o quinto andar do prédio administrativo, onde fica a sala do presidente Augusto Melo, e quebrou o vidro que separa o hall do elevador das salas.

No CT Joaquim Grava, os torcedores invadiram por meio de uma cerca que divide o campo da base e o espaço dos profissionais. Os corintianos não encontraram o elenco e a comissão técnica no local. Hoje era folga. Seguranças tentaram conversar, mas não ouve diálogo. “Acabou a paz”, disse a torcida.

Há relatos de que funcionários foram ameaçados pelos torcedores, assim como o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, no momento em que tentou conter a invasão.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas e na chegada à sede social, solicitaram que os torcedores evacuassem a piscina e outras áreas do clube. A Tropa de Choque também esteve no local.

Mais cedo, os muros do Parque São Jorge apareceram pichados com mensagens de protesto e ameaças.

