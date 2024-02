Segunda semana das oitavas de final da Champions tem quatro confrontos; confira o calendário

Oito clubes europeus entrarão em campo amanhã (20) e na quarta-feira (21), para duelarem pela “orelhuda”, como é chamado o troféu da Champions League. Entre eles, estão o Barcelona, que atravessa uma dura jornada, e o Arsenal que está na segunda colocação da Premier League.

Ne semana passada, o Manchester City venceu o Copenhague por 3 a 1; o Real Madrid bateu o RB Leipzig por 1 a 0, mesmo sem Jude Belligham em campo por causa de uma lesão; o PSG aplicou 2 a 0 em cima do Real Sociedad; e o Bayern de Munique perdeu por 1 a 0 da Lazio, uma derrota inesperada pelos fãs do torneio continental.

Já nesta semana, o Barcelona tenta se manter na competição, mas para isso precisará vencer o Napoli. Os catalães estão na 3º colocação da La Liga, enquanto os italianos estão em 9º no campeonato do país deles, fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

Além deles, jogam essa semana, Inter de Milão x Atlético de Madrid; PSV x Borussia Dortmund; e Porto x Arsenal.

Confira os jogos dessa semana de Champions League:

Terça-feira (20)

PSV X Borussia Dortmund (16h)

Inter de Milão x Atlético de Madrid (16h)

Quarta-feira (21)

Porto x Arsenal (16h)

Napoli x Barcelona (16h)

Os horários mostrados são de acordo com o horário do Mato Grosso do Sul

