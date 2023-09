Seleção Brasileira Sub-23 enfrenta o Marrocos nesta quinta-feira

A Seleção Brasileira Sub-23 começa nesta quinta-feira (7) a preparação para a disputa do Torneio Pré-Olímpico. O time do técnico Ramon Menezes enfrenta o Marrocos, às 15h (MS), em Fez, cidade histórica do país africano. A ESPN transmite o jogo.

Apenas duas seleções do continente se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris. A partida também faz parte da preparação do time para os Jogos Pan-Americanos, no próximo mês, em Santiago, no Chile.

O Marrocos já está garantido para a Olimpíada. Em julho, eles conquistaram a Copa das Nações Africanas sub-23. O jogo em Faz será a primeira partida dos marroquinos após o triunfo no torneio continental.

"Vamos ter um adversário muito qualificado e será um excelente teste para iniciar o trabalho. É ter coragem e confiança nesses atletas. Temos uma ótima geração", afirmou Ramon Menezes, que conquistou o Sul-Americano sub-20 no início do ano.

"Estou muito feliz de estar neste projeto Pré-Olímpico e quero ajudar ao máximo a Seleção", disse o zagueiro Kaiky.

A seleção é a atual bicampeã olímpica e pode conquistar o inédito tri em Paris. Na segunda (11), o Brasil volta a enfrentar o Marrocos na mesma cidade. A partida contará também com a transmissão da ESPN.

