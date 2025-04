Sem vermelho: CBF diz que linha de uniformes da Seleção ainda será definida

Por meio de nota oficial, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclareceu que o suposto uniforme vermelho da Seleção Brasileira que vem sendo divulgado não é oficial, pois ainda não foi definido. Os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos.



O portal Footy Headlines foi o primeiro a divulgar o suposto segundo uniforme da Seleção Brasileira para o mundial de 2026.

Confira a nota atualizada da CBF sobre o tema:



“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto (os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos) e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.”



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também