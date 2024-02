Torcedor é julgado por racismo contra Salah e torcida do Liverpool

Durante o clássico entre Liverpool e Everton em outubro de 2023, pela Premier League, que terminou com o placar de 2 a 0, gols de Mohamed Salah, o egípcio foi vítima de atos racistas feitos por um torcedor rival, Joel Barwise.

O inglês de 26 anos recebeu a sentença nesta quarta-feira (14). Ele está banido dos estádios de futebol por três anos, e deve pagar uma multa de 500 libras (R$ 3,1 mil) por falas racistas direcionadas a Salah e insultos a torcedores do Liverpool sobre a tragédia no Estádio Heysel, em 29 de maio de 1985, quando Liverpool e Juventus disputaram a final da Taça dos Campeões da Europa (antiga Champions League) quando as torcidas brigaram, causaram 39 mortes e deixaram 600 pessoas feridas.

Os atos racistas iniciaram antes mesmo da partida. Um segurança de Anfield (estádio do Liverpool), viu o torcedor gritar ofensas quando o nome de Salah foi anunciado. No incio do julgamento, Joel negou ter feito os atos, mas depois se considerou culpado diante o Tribunal de Magistrados de Sefton.

