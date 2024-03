Carla Andréa, com Lance! e Terra atualizado em 15/03/2024 às 16h22

Após a torcida do Atlético de Madrid chamar Vinicius Jr. de “chimpanzé”, antes de enfrentarem a Inter de Milão na última quarta-feira (13), pela Champions League, o Real Madrid publicou nas suas redes sociais uma postagem que o jogador desaprovou.

A publicação em questão tinha uma foto de Vini Jr. com um adesivo que remetia à revolução humana, do macaco para o ser humano. Post que causou uma crise interna no Real Madrid.

Ao ver a postagem, o brasileiro ameaçou não entrar em campo neste fim de semana pela La Liga. A publicação ficou no ar durante duas horas. O diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, foi o responsável por acalmar o jogador. O dirigente garantiu que o autor da publicação será punido.

Diante da situação, o Real Madrid fez uma denúncia ao Ministério Público da Espanha. A queixa feita foi contra torcedores do Atlético de Madrid e do Barcelona. O clube espanhol também publicou uma nota a favor do camisa 7.

Leia a nota na íntegra:

O Real Madrid condena esses ataques violentos de racismo, discriminação e ódio que vem sendo produzidos, lamentavelmente de maneira reiterada, contra nosso jogador Vinicius Junior. Nosso clube seguirá trabalhando na defesa dos valores do futebol e do esporte e se manterá firme na luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que seguem acontecendo nos últimos tempos, indicaram os Merengues em nota publicada, nesta sexta-feira (15)

A requisição dos Galáticos também envolve o episódio em que alguns torcedores do Barcelona cantavam pedindo a morte de Vini Jr. Afinal, nos arredores do estádio Olímpico de Montjuïc, na última terça-feira (13), o grupo em questão proferia "Vinicius, morra". Tal situação ocorreu antes do embate entre os Blaugranas e Napoli, também pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões.

