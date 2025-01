Ainda dá tempo de curtir o domingão! Hoje tem Pagode e Museu do videogame na Capital

DOMINGO

Museu do Videogame Itinerante - São 53 anos de história dos videogames, desde o primeiro console do mundo, até os modelos atuais. A exposição também permite aos visitantes jogarem os maiores clássicos e participar de torneios de jogos antigos e atuais, concursos de cosplay, espaço PlayStation VR2, Just Dance, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, entre outras. Será das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é grátis.

Mega Park - A diversão das férias está garantida com os brinquedos para toda família do Mega Park! O passaporte pode ser adquirido na entrada de cada atração. Das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: Passaporte a partir de R$ 50.

Trans na Cena - O bar Capivas terá o evento Trans em Cena para encerrar o final de semana. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é grátis.

Batalha Delaxx - A 2ª Edição da Batalha Delaxx vai trazer vozes femininas para uma seletiva pra batalha que acontecerá no Festival Campão Cultural. Mais cedo, às 16h, haverá ainda o primeiro Slam Plural do ano. A partir das 18h, na pista de skate da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Pagode de Domingo - O pagodinho na 14 de Julho fica por conta de Pagode na pele neste domingão. A partir das 19h, no Má.Donna Bar. Entrada é grátis.

