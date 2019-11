Novembro chega com show de Gian e Giovani em Campo Grande

Com cerca de 40 anos de carreira e 20 álbuns gravados, a dupla Gian e Giovani volta para Campo Grande com os maiores sucessos. Eles sobem ao palco depois de Di Paullo e Paulino, tradicional dupla da música sertaneja raiz. O show será realizado no dia 23 de novembro, a partir das 22 horas, no Ondara Palace.

Gian e Giovani, que são naturais de Franca (no interior de São Paulo), começaram a carreira em 1998 e fizeram uma pausa em 2014, quando Gian, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral). No ano passado, eles voltaram a tocar juntos e desde então estão rememorando grandes sucessos como “Nem dormindo consigo te esquecer”, “O grande amor da minha vida”, “Mil corações”, e tantos outros singles que fizeram a história do sertanejo brasileiro.

A dupla conta que o repertório tem sido muito bem aceito pelo público, e que essa é a sua maior história. “A verdadeira música sertaneja, que é a música romântica, é duradoura. Existem canções que gravamos em 1990 e são atuais até hoje”, disse os irmãos em reportagem para à Folha São Paulo.

Já os mineiros Di Paullo e Paulino começaram a carreira profissional no início do ano de 1970. Mas, somente um período depois, que eles ganharam grande projeção, principalmente na Região Centro-Norte do país com os discos: “Presente de Natal” e “Onde Anda Você”.

Eles participaram também de turnês com outras grandes duplas, como Leandro & Leonardo e Zezé di Camargo & Luciano.

O mais recente trabalho foi realizado em 2018, quando lançaram o disco “Nós e Elas, com repertório considerado inovador pela crítica. Apresentaram 17 faixas, com participações apenas de vozes femininas: “Um Outro Alguém (To Love Again)”, com Wanessa Camargo, “Estrelinha”, com participação de Marília Mendonça, “Em Mim Só Dá Você”, com Fátima Leão, “Em Duas Palavras”, com a dupla Maida & Marcelo, e “A Gente Tinha Combinado”, com Irmãs Freitas.

Os ingressos para este grande evento já estão à venda no Gugu Lanches (Pista e Área Premium) e nos telefones 67 3025-4006 ou 67 99807-4123 (Mesas e Bistrô).

Serviço:

• Quando: 23/11/2019

• Onde: Ondara Palace - Av. Des. Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio.

• Horas: A partir das 22 horas

Ingressos:

• Pista: R$ 50,00

• Área Premium: R$ 120 (Open bar)

• Bistrô (para 4 pessoas): R$ 900 (Open bar)

• Setor Privilége (mesa para 8 pessoas): R$ 3.500 (Open bar)

• Setor Gold (mesa para 8 pessoas): R$ 2.900 (Open bar)

