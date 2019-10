Zezé e Reinaldo lançam festival que terá, ainda, Paralamas e Diogo Nogueira

O governador Reinaldo Azambuja e o cantor e compositor Zezé de Camargo, da dupla com Luciano, lançaram na manhã desta quarta-feira (16) a 15ª do Festival América do Sul Pantanal (FASP), em solenidade no Buffet Yotedi, em Campo Grande.

As outras atrações nacionais serão o sambista Diogo Nogueira, a banda Paralamas do Sucesso e a cantora Lucy Alves. O festival acontecerá entre os dias 14 e 17 de novembro.

Estão previstas também apresentações de grupos teatrais, circenses e de dança do Brasil, Peru, Argentina, Bolívia e Uruguai. Elas ocorrerão no espaço Caixa Cênica e na Tenda Rio Paraguai, no Porto Geral.

A programação conta com mostra de artesanato, artes plásticas, área de alimentação, cinema e o já tradicional quebra-torto, espécie de café da manhã pantaneiro com música, contação de causos, lançamentos editoriais e debates, oficinas de criação por mestres da área e confecção de carteiras nacionais de artesão, documento nacional que possibilita a venda de peças em eventos nacionais, como o próprio FASP e feiras pelo Brasil.

O governador ressaltou a importância do festival para a cultura do estado. “Vai ser um integração sul-americana com inúmeras atrações, e ficamos felizes pela continuidade desse projeto, unir as culturas, temos trabalhado muito a Rota Bioceânica e não estamos pensando só no comércio, mas sim na cultura”, finalizou Reinaldo.

Já o músico sertanejo deixou claro sobre a responsabilidade dele de mostrar o estado para quem nunca veio. “Quero mostrar para as pessoas que não moram aqui, quero mostrar o Pantanal, um dos lugares mais bonitos do mundo, trazer essa consciência a fora. Colocar isso dentro da programação da cultura e do turismo, divulgar o estado, e fico feliz”, comentou Zezé.

Confira a relação completa de cada atividade e profissional aqui.

