De Luan a Almir, Zezé fala do seu encanto pela música de MS

O cantor e compositor Zezé de Camargo, da dupla com seu irmão Luciano, falou nesta quarta-feira (16) sobre seu encanto com a música sul-mato-grossense durante o lançamento do Festival América do Sul, em Campo Grande.

O cantor que se diz apaixonado pelo Pantanal de MS afirmou que “tem muita coisa, aqui, que ele gosta”. “Desde Luan Santana, que é hoje é meu vizinho e tenho o privilégio de ter sido inspirador dele musicalmente, passando por Almir Sater, Zacarias Mourão, Renato Teixeira, Sérgio Reis, grandes compositores da musica sertaneja tradicional”, disse ao citar musicas como “A Chalana”, “Trem do Pantanal” e “Tocando em Frente”.

Para o sertanejo, os artistas escreveram músicas que têm o “cheiro do Pantanal”. Ao citar novamente o cantor e compositor Almir Sater, Zezé brincou que disse ao governador Reinaldo Azambuja que só aceitaria fazer algo em prol do Pantanal desde de que Almir o abone e assine em baixo. “Ele é o representante autêntico do pantanal sul-mato-grossense”, concluiu.

Zezé esteve na capital para lançar o festival. Durante a solenidade, o cantor foi presenteado com um instrumento típico do Pantanal. O governador aproveitou a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, para sugerir o título de cidadão sul-mato-grossense à Zezé. O pedido foi prontamente atendido e a homenagem poderá ser entregue na abertura do FASP, quando a Zezé e seu irmão Luciano se apresentarão.

Deixe seu Comentário

Leia Também