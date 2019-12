Quer ir ao Sertanejinho? O JD1 te leva

O show ‘Sertanejinho” chega a Campo Grande com Diego & Arnaldo e Bárbara Labres para mais uma edição de muito sucesso. Eles sobem ao palco no Âncora Hotel, no dia 14 de dezembro, a partir das 16 horas. O espetáculo está sendo promovido pela Santo Show Artes e Entretenimento.

Pensando em você, o JD1 Notícias em parceria com a Santo Show – Arte e Entretenimento sorteará dois pares de ingressos do evento. O sorteio será realizado na quinta-feira (12) e para participar basta seguir o JD1 no Instagram, marcar cinco amigos nos comentários e torcer. Clique na imagem e participe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JD1noticias.com (@jd1noticias) em 6 de Dez, 2019 às 8:56 PST

Estrutura

Em forma de palco 360, o show vai encantar os campo-grandenses que vão poder vibrar com os artistas em cada canto do espetáculo. Para garantir a diversão tem ingressos para Pista, Área Premium, Bangalô e Lounge.

Quem optar pelos Lounges ficará bem em frente ao palco, podendo ver os artistas bem de pertinho. Já a Área Premium vai permitir que os fãs circulem livremente e peguem o melhor ângulo dos artistas.

Os ingressos para o evento já estão à venda no Gugu Lanches, na Mega Festas (Pista e Área Premium) e nos telefones 67 3025-4006 ou 67 99807-4123 (Lounge e Bangalôs). Também estão disponíveis no www.fasttickets.com

Serviço:

• Quando: 14/12/2019

• Onde: Âncora Hotel – Av. Gury Marques, 8371 - Jardim Santa Felicidade

• Horas: A partir das 16 horas

Ingressos:

• Pista: R$ 40,00 (1º Lote)

• Área Premium: R$ 80 (1º Lote)

• Lounge (para 12 pessoas): R$ 2,5 mil (1 litro de Gold)

• Bangalô (para 10 pessoas): R$ 2 mil (1 litro de Old Parr ou 1 Vodka Absolut)

Deixe seu Comentário

Leia Também