Sabadão tem Orquestra, Festival e Afrogueto na Capital

SÁBADO

"Entre o Céu e a Terra" - A exposição tem 87 obras de 19 artistas autodidatas, com ambiente imersivo e tons de azul, que remete ao céu. A temática envolve o universo das crenças religiosas e mitos do folclore brasileiro. Será das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Orquestra Fraternidade sem Fronteira - Com uma hora de duração, a apresentação musical vai reunir cerca de 40 crianças e jovens, que participam do projeto. Os espetáculo envolve instrumentos como flauta, clarinete, violino, violoncelo e viola clássica. A partir das 9h30, no Centro Dona Branca Mendonça, localizado na Rua Maçaranduba, Jardim Itamaracá. Entrada é gratuita.

Renda que Roda - Roda de dança do Grupo de Pesquisa em Danças Populares Brasileiras, que promete interagir danças tradicionais e as obras expostas no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A partir das 14h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Acelere a Solidariedade - Exposição com mais de 250 carros antigos e todos os recursos revertidos para instituições sociais. O evento tem a participação da Polícia Militar Rodoviária com cães adestrados, shows musicais, espaço kids com o Carretão da Alegria, praça de alimentação e outras atrações. Será das 14h às 22h, no estacionamento do Comper Itanhangá. Entrada é gratuita.

Festival Brincaturas e Teatrices - 85 alunos participam de oficinas, performances e apresentações no festival anual da Casa de Ensaio. O evento homenageia a cultura de Mato Grosso do Sul. A partir das 14h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Afrogueto - Ainda no Mês da Consciência Negra, o evento tem Feira Afro e Festival de Acarajé. As atrações musicais são LadyAfroo, Afropaty, DJ Mat Mat, Marcela Deniz e Pagode do Tadeu. A partir das 16h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Alice no País das Acrobacias - O espetáculo propõe uma releitura do clássico “Alice no País das Maravilhas”, com uma combinação de teatro, dança e acrobacias. A partir das 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

“Culto das Travestis” - Promovido pela Coletiva “De Trans pra Frente”, o evento promete refletir sobre identidade e visibilidade de pessoas trans e travestis. A partir das 20h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

