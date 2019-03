Acadêmicos oferecem serviços de estética gratuitos em shopping

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o curso de estética e cosmética da Uniderp estará nesta sexta-feira (8), das 11h às 17h, no Pátio Central Shopping para oferecer gratuitamente serviços de bem-estar e cuidados pessoais. A ação integra o "Dia da Beleza", promovido pelo shopping e parceiros para celebrar a data.

Na ocasião, professoras e acadêmicas da Uniderp realizarão procedimentos de cuidados com a face, como higienização, esfoliação e hidratação da pele, spa das mãos e massagem relaxante em cadeira especial (quick massage), ideal para obter relaxamento muscular, equilíbrio energético e recuperação física. "Queremos homenagear as mulheres nesta data tão importante disponibilizando serviços que promovam o bem-estar. Cuidar de si mesma é essencial para a autoestima", destaca a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Uniderp, Claudionora Neves.

O "Dia da Beleza" do Pátio Central Shopping também contará com sorteio de brindes, esmaltação, maquiagem e designer de sobrancelha com participação do Salão Morena Mulher e O Boticário. O atendimento ao público é gratuito e será realizado na praça de eventos do shopping, mediante a distribuição de senhas.

