Aquidauanense grava série que conta história de Roosevelt na Amazônia

Desde o ano passado, a série do canal HBO intitulada “O Hóspede Americano” que conta a história da expedição do ex-presidente americano Theodore Roosevelt à Amazônia entre os anos de 1913 e 1914, liderada pelo célebre marechal Cândido Rondon, é ansiosamente aguardada pelos aficionados em produções de época. E em meio a nomes de peso no cinema mundial, está o de um aquidauanense, nascido na aldeia Ipegue, que também participa dessa superprodução com elenco estrelado, como Aidan Quinn, no papel de Roosevelt, Dana Delany como a mulher do ex-presidente, Edith, e Chico Diaz que interpreta o marechal Cândido Rondon.

Tauã Ferreira da Silva Terena, de 27 anos, conta ao jornal O Pantaneiro como foi parar na série da HBO. Ele acredita que a participação em um curta-metragem de 2015, em Cuiabá, foi o ponto de partida que possibilitou a ampliação de seus contatos no meio artístico. “Era uma filmagem regional, não tão profissional como foi essa série da HBO. Mas através dela eu consegui um contato forte que me chamou, dessa vez, para fazer um teste durante o casting da série e passei”, confirma Tauã.

Estudante do último semestre de agronomia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o jovem ator de Aquidauana interpreta um índio telégrafo, personagem que viria a ser o único a falar português e que possibilitaria a comunicação entre a expedição de Rossevelt/Rondon com as tribos indígenas da selva amazônica.

“Foram 3 ou 4 cenas e a farda que eu uso na série é meio justa porque o personagem havia ganhado de Rondon (Chico Diaz) que era muito magro. A estreia está prevista para junho.” Tauã relata que gravou as cenas nas locações em Alta Floresta, no cerrado mato-grossense e também em São Paulo.

O Hóspede Americano

A série retrata a aventura do ex-presidente americano ao viajar pelo Rio da Dúvida, em Rondônia, no ano de 1913, logo após ter perdido as eleições para um segundo mandato à presidência dos Estados Unidos.

Roosevelt teria tentado se matar ao pegar malária. Primeiro, pediu que a tripulação o deixasse morrer no meio da floresta. Após a recusa dos demais, tentou injetar morfina em excesso no organismo, mas foi impedido por seu filho, Kermit. Durante a aventura, foram atacados por índios e passaram por tribos que nunca haviam tido contato com o homem branco.

Famoso por filmes como “Lendas da paixão”, “A missão” e “Avalon”, Aidan Quinn viverá o protagonista da série ao lado de Chico Diaz, como Rondon. Quinn passou dois meses no Brasil gravando a série escrita por Matthew Chapman e dirigida por Bruno Barreto.

Dana Delany, a Katherine de “Desperate housewives”, interpretará Edith Roosevelt, mulher de Theodore e Chris Mason viverá Kermit, filho do casal. João Côrtes e Theodoro Cochrane também estarão no elenco. Seus personagens participarão da expedição. Já Claudio Jaborandy dará vida a um médico.

Emoção do pai terena

Uma das curiosidades que marcam a trajetória do jovem ator terena é uma peculiaridade com o ator principal da série, Aidan Quinn. Tauã revela que em 1991, o ator americano veio ao Brasil filmar uma produção nacional e ficou por aqui durante 8 meses.

Nessa ocasião, Quinn havia gravado com o pai de Tauã, exatamente quando tinha a mesma idade. “Quando meu pai viu minha foto com o Aidan ficou super emocionado”, lembrou.

Dança em forma de teatro

Tauã também tem o projeto de elevar ainda mais a cultura de sua aldeia. A ideia agora é transformar a Dança da Ema, consagrada em sua etnia, em uma peça de teatro. “Voltei para Aquidauana para ficar próximo aos meus pais e terminando o curso de agronomia agora, terei mais tempo para me dedicar a esse projeto.”

O jovem terena defende que os participantes de sua peça, ainda sem roteirização, sejam todos indígenas de verdade. “Quero dar oportunidade a outros membros da comunidade indígena. Não basta só ter aparência, pois essa é uma forma de incentivar a nossa genuína cultura. A partir de agosto, colocaremos o projeto em prática mesmo”, conclui.

