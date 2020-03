Boletim diz que Nelsinho segue estável e ainda não há previsão de alta hospitalar

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A assessoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) emitiu neste sábado (21), uma nota afirmando que ele continua internado em apartamento, após o parlamentar ter contraído o novo coronavírus.

De acordo com informações do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o senador segue estável, com melhora clínica, e sem complicações.

No entanto, o estado de saúde do parlamentar requer cuidados médicos e ainda não pode receber alta do Hospital.

