Caminhão carregado de cerveja tomba em cruzamento

Um motorista, 46 anos, tombou um caminhão carregado de cerveja na tarde de quarta-feira (13) no bairro Aeroporto, em Corumbá.

O homem tentava fazer uma conversão no cruzamento da esquina da rua Gonçalves Dias com a rua Goiás. O corpo de bombeiros foi chamado para o local, mas o motorista já tinha saído sozinho do veículo, consciente e sem ferimentos aparentes.

Um veículo da montadora da Fiat, modelo Palio, estava estacionado próximo ao local e teve parte de sua traseira danificada. O caso foi encaminhado para a Polícia Militar de Corumbá.

