Casal festejou casamento dando jantar a 160 pessoas carentes

Ana Paula Meriguete e Victor Ribeiro, se casaram em 16 de fevereiro deste ano no Espírito Santo, após dois anos e meio de namoro, mas só agora o feito do casal vem repercutindo nas redes sociais.

Cinco dias após o matrimônio, eles ofereceram um jantar festivo a 160 pessoas carentes, entre crianças e seus familiares, atendidas por ações de apoio no Centro Social de Santa Mônica.

Eles resolveram estender à celebração as suas convicções religiosas e o seu envolvimento com obras sociais.

Ana Paula, de 23 anos, contou que começou a rezar para ver o que Deus queria dela e do então noivo. E foi, rezando, que eles tiveram várias confirmações. “Não foi mais uma ação solidária. Para mim, foi marcante do início ao fim. Quando a primeira família entrou, a gente se emocionou bastante. E eu sei que foi muito importante e emocionante para eles também. Abri mão de algo em troca da paz que Deus deixou no meu coração”, explicou Ana.

Victor, de 24, acrescenta como foi o jantar “as crianças e até os pais delas vinham nos abraçar e dar os parabéns. A gente vivenciou aquilo realmente como a nossa festa de casamento. A gente recebe muito mais do que dá. A gente saiu de lá muito preenchido. Quando terminou o jantar, a gente olhou um para o outro e foi uma sensação de realização. O sentimento é de gratidão”, contou emocionado.

A inspiração do casal veio durante uma Santa Missa em que se entoou “O meu Reino tem muito a dizer“, de J. Thomaz Filho e Frei Fabreti. Um trecho do canto, evocando o Evangelho de Lucas, recorda:

No começo o casal encontrou resistência de amigos que achavam a ideia “uma loucura”, mas depois cada vez mais pessoas se prontificaram a ajudá-los à medida que o tempo passava e eles se sentiam inspirados pela iniciativa.

