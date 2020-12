Comprou o Pantanal Cap? Saiba como fica a sua situação

Com a sexta fase da Operação Omertà que mirou na empresa da família Name, Pantanal Cap, restou a dúvida aos clientes que já adquiriram o título do sorteio de prêmios que estava agendado para o próximo domingo (6).

O consultor de gestão da empresa, Guto Dobess, explicou ao JD1 Notícias que o sorteio de domingo depende do que vai acontecer até lá. “Às pessoas que compraram os títulos, não podemos dar a resposta ainda do que a gente vai fazer, pois precisamos entender o que a gente vai conseguir entre hoje e sábado”, afirmou.

Segundo Guto, caso isso não seja possível até domingo, uma resposta positiva, “a empresa vai tomar todas as atitudes que tem que tomar para que o consumidor não seja lesado”. “Se em última instância, a empresa não conseguir operar, vamos devolver aquilo que tem que devolver, normal”, disse sinalizando a devolução do dinheiro aos clientes. Guto disse ainda que o sorteio do próximo domingo corre o risco de ser adiado.

Vendedores - Os vendedores foram orientados a não venderem mais o título. A empresa conta com aproximadamente 8 mil trabaladores na venda dos bilhetes.

O advogado Rafael Silva de Almeida

Escritório lacrado – Depois de horas de busca, a sede do Pantanal Cap foi lacrada. O processo sobre o caso corre em sigilo e a defesa da empresa ainda não teve acesso aos autos. O advogado Rafael Silva de Almeida, afirmou que desconhece todo o teor do processo de investigação contra a empresa. “Vamos pedir habilitação para saber quais foram os fundamentos que levaram a magistrada a deferir as ordens de busca e apreensão e lacre”, afirmou.

