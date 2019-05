Cotolengo realiza churrasco beneficente no domingo

O Cotolengo MS realizará no domingo (19) um churrasco beneficente com o objetivo de comemorar o dia de São Luís Orione e arrecadar fundos para seu trabalho de atendimentos a crianças com paralisia cerebral grave.



Os convites para o “Churrasco do Padroeiro” podem ser adquiridos no Cotolengo-MS, na rua Jamil Basmage, 966, Mata do Jacinto. O valor antecipado é de R$ 25 e na hora R$ 30. Crianças menores de sete anos, acompanhada dos pais, não pagam.



O evento será a partir das 11 horas, no salão de festas do Cotolengo. Para o almoço, a instituição fornecerá pratos e talheres, mas o consumo deve ser feito no local, sem a venda de marmitex.



São Luís Orione



O italiano Luís Orione cursou filosofia, teologia, até chegar ao sacerdócio que teve como lema “Renovar tudo em Cristo”.



Dom Orione era sensível aos sofrimentos da humanidade, ele se dedicou aos doentes, necessitados e marginalizados da sociedade. Também fundou a Congregação da “Pequena Obra da Divina Providência”.



Em 1940, com graves doenças de coração e das vias respiratórias, foi enviado para Sanremo e ali, três dias depois, morreu no dia 12 de março, sussurrando suas últimas palavras: “Jesus! Jesus! Estou indo”.



Vinte e cinco anos depois, em 1965, seu corpo foi encontrado incorrupto e depositado numa urna para veneração pública, no Santuário da Guarda, em Sanremo, na Itália.



O Papa Pio XII o denominou “pai dos pobres, benfeitor da humanidade sofredora e abandonada” e o Papa João Paulo II, depois de tê-lo declarado beato em 26 de outubro de 1980, o canonizou em 16 de maio de 2004.

