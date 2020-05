Cozinha desmorona, desliza e destrói varanda de casa vizinha

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Uma família teve que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros noite dessa terça-feira (12) após ter a casa atingida por deslizamento durante a forte chuva em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o deslizamento aconteceu na rua Estevão Alves Correa, mas ninguém se feriu no local, apesar dos danos na estrutura do imóvel.

Ainda de acordo com o site, a moradora pediu socorro e, chegando ao local, a equipe constatou que o muro e parte da cozinha de uma casa vizinha desabou e deslizou contra a casa da vítima, destruindo a varanda fundos e soterrando uma rampa de entrada, bem como móveis e objetos que estavam no local.

Conforme os bombeiros, o deslizamento ocorreu devido à grande quantidade de chuva e encharcamento da terra, bem como o fato de a casa vizinha estar em nível superior ao imóvel da moradora.

Os socorristas verificaram riscos do local e orientaram a moradora a acionar a prefeitura, pois havia possibilidade novo deslizamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também