De João Pessoa, filha precisa de ajuda para se despedir da mãe, no MS

Kamila Antunes Miranda, 26 anos, pede ajuda para pagar a passagem de João Pessoa - Paraíba, onde mora, para Campo Grande - Mato Grosso do Sul, e se despedir de sua mãe, a dona Meire Antunes Miranda, que morreu em acidente ocorrido na segunda-feira (31), na MS-262.

A fiscal de loja foi para João Pessoa no último dia 14 de agosto, para tentar nova vida e trabalho em terras nordestinas. A passagem de volta para a capital sul-mato-grossense custa mais de R$ 3 mil, dinheiro que a jovem não tem de imediato, por isso, pede ajuda para alcançar o valor e comprar. Qualquer ajuda em dinheiro pode ser depositada na conta da Kamila. Segue abaixo as informações.

Caixa Econômica Federal

Agência: 3252

Op: 013

Conta: 00020748-0

O ACIDENTE – A tragédia aconteceu na noite de ontem, na MS-262, região de Três Lagoas, quando uma carreta bitrem colidiu na traseira de um caminhão baú, onde estava Dona Meire estava com seu esposo. Com a força do impacto, o veículo foi lançado para baixo de uma ponte.

De acordo com informações da mídia local, a mulher ficou presa às ferragens e o óbito foi constatado no local do acidente. Outras duas vítimas, os condutores dos veículos, foram socorridos por populares e encaminhados para uma unidade de saúde de Água Clara.

Deixe seu Comentário

Leia Também