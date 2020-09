Vídeo: doméstica tem moto furtada recebe “proposta” para devolução

A doméstica Telma Bertolino, 35 anos, teve a sua motocicleta furtada na manhã de segunda-feira (31), em frente ao seu trabalho, no bairro Chácara Cacheira, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, Telma disse que estacionou a moto em frente ao trabalho pela manhã, por volta de 8h25, e quando, às 8h42, as câmeras registraram um rapaz de camiseta branca e capacete furtando o veículo. Telma conta que ao sair do local por volta das 09:30 percebeu que a moto não estava mais no local.

“Me ligaram ontem, o cara me falou que a moto está no desmanche e que ele queria um valor de 1.500 reais pra estar me devolvendo a moto, eu não aceitei porque ele queria depósito, ai eu entrei em contato com a polícia ai falaram que questão de depósito não era pra fazer, ai eu gravei a conversa dele comigo por telefone e já está tudo com o delegado. Como não aceitei pagar pra me devolver a moto, ele disse que iria desmanchá-la, depois ele disse que para me ajudar poderia deixar por R$ 1 mil”, afirmou.

A vítima ainda falou que não daria esse valor, mas que poderia se encontrar em algum local para fazer a entrega, pois somente com o depósito ela não teria garantia nenhuma de que a moto seria devolvida. “Eu perguntei de que bairro ele estava falando, ele me respondeu: ‘não sou tão besta de falar da onde eu sou pra senhora’”, quando a vitima falou que não pagaria o valor, o rapaz disse que o prejuízo maior seria dela. “Eu vou mandar desmontar”, teria dito o criminoso.

O rapaz, que se identificou como Rodrigo, disse que comprou a moto de um rapaz que falou ser veículo de leilão e que depois entregaria o documento comprovando ser de leilão. Qualquer informação sobre o autor do furto, que aparece no vídeo abaixo, pode ser repassada à polícia.

O caso foi registrado como furto na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

