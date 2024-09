"Encontros com a Indústria" - JD1 transmite sabatina da Fiems

O projeto - “Encontros com a Indústria”, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) fará uma rodada de sabatina com os candidatos à prefeitura de Campo Grande nesta terça-feira (16) a partir das 17h, ocasião em que receberão as demandas do setor industrial e apresentarão suas propostas.

Foram convidados para participar os quatro candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas de intenção de voto que falarão em ordem alfabética: Adriane Lopes, Beto Pereira, Camila Jara e Rose Modesto.

Regras

Cada candidato terá 15 minutos para fazer sua apresentação e, em seguida, terá 5 minutos para responder a duas perguntas feitas pelos empresários.

Para finalizar, cada candidato terá 3 minutos para fazer as considerações finais.

Ordem:

Adriane Lopes (PP) - 17h - 17h30

Beto Pereira (PSDB): 17h30 - 18h

Camila Jara (PT):18h - 18h30

Rose Modesto (União Brasil): 18h30h - 19h

