Falece a arquiteta Sandra Madeira

A arquiteta e urbanista, Sandra Madeira, morreu nesta quinta-feira (27), aos 54 anos, por complicações de um câncer que tratava há alguns anos.

De acordo com Fernando Madeira, esposo de Sandra, ela estava internada em um hospital de São Paulo, onde faleceu. Fernando informou que o velório será na sexta-feira (28), a partir das 11h30, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande, e o enterro no mesmo local, às 16h.

A CASACOR Mato Grosso do Sul usou as redes sociais para lamentar o falecimento, "Sandra e sua família foram responsáveis pela criação do ambiente Joalheria em CASACOR MS 2018, além de ter participado de todas as outras edições da mostra”, publicou ressaltando que a arquiteta deixa “o legado de talento, trabalho e o amor”.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS), emitiu uma nota de pesar pela morte da profissional que atuou por mais de 20 anos na capital sul-mato-grossense. Veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também