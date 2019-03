Flávio Muniz traz para Campo Grande a palestra "Fortuna Digital"

O profissional e especialista em marketing digital pela ECA – USP, Flávio Muniz estará em Campo Grande no dia nove do mês que vem com a palestra "Fortuna Digital". O palestrante vai ensinar ao público como extrair cada vez mais das redes sociais para aqueles que buscam sucesso nos negócios.

De acordo com Flávio, qualquer um pode se tornar uma autoridade na internet em pouco tempo. A "Fortuna Digital" é possível na vida de todo empreendedor, não importa a área de atuação.

Depois desses ensinamentos o marketing digital trará lucro aos empresários e seus negócios. Flávio Muniz realizou extensões em Harvard (Boston) e UCLA (Los Angeles), ele é referência na busca no Google e palestra por todo Brasil.

Serviço

Palestra "Fortuna Digital"

9 de Abril, Terça-Feira, 19hs

Grand’Mere Buffet - Rua Pedro Martins, 184, Carandá Bosque.

Ingressos a partir de R$ 60,00

Acesse: http://eventosflaviomuniz.com.br

Saiba mais: www.flaviomuniz.com.br

Informações 67 9 8472 5511

Deixe seu Comentário

Leia Também