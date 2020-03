Funsat suspende cursos, ações itinerantes e atenderá meio período

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Com a pandemia do coronavírus, as ações da Funsat Itinerante nos bairros e em ações sociais e os cursos de qualificação profissional serão suspensos por um período de 20 dias.

A decisão é de acordo com o decreto n. 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, e dá outras providências.

O horário de atendimento também sofre alteração e passa a ser das 8h ao 12h a partir desta quinta-feira (19). No atendimento, serão distribuídas um total de 80 senhas para os trabalhadores que procurarem os serviços de vagas de emprego, seguro-desemprego, cursos de qualificação, proinc e carteira de trabalho.

O diretor-presidente da Fundação, Cleiton Franco explica que as medidas são para a segurança da saúde da população. “Estamos trabalhando para melhor atender os trabalhadores de forma que não tenha aglomeração de pessoas, com nossos atendentes trabalhando de maneira eficaz e segura”.

A Funsat fica na rua 14 de Julho, 992, na Vila Gloria e para mais informações basta ligar no (67) 4042-0585

Deixe seu Comentário

Leia Também